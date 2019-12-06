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С 8 декабря на МЖД изменится маршрут следования нескольких пассажирских поездов
Фото из архива Myslo.

С 8 декабря на МЖД изменится маршрут следования нескольких пассажирских поездов

Эти поезда проходят через Тульскую область.

С 8 декабря на Московской железной дороге изменится маршрут следования некоторых пассажирских поездов, проходящих по территории Тульской области.

Например, поезд № 95/96 Кривой Рог — Москва будет следовать по измененному маршруту через Тулу и Калугу, а прибывать на Киевский вокзал столицы.

Поезд № 61/62 Нальчик — Москва, следующий по маршруту через Ефремов, Узловую и Ожерелье, теперь будет прибывать на Павелецкий вокзал Москвы.

Продолжит курсировать поезд № 603/604 Москва — Москва. С появлением этого поезда были созданы беспересадочные маршруты между Москвой и городами Тульской области — Новомосковском, Донским, Алексиным.

За счет этого поезда появился новый транспортный коридор между Тулой и Калугой.

Объем пригородного сообщения в Тульской области сохранится на уровне графика 2018−2019 года и составит 21 пару поездов.

Более подробно с изменениями в расписании поездов можно ознакомиться на сайте ОАО «РЖД».

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:36 0
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