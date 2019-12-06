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Тулякам представили проект бюджета на 2020 год
Фото на https://cityduma.tula.ru

Тулякам представили проект бюджета на 2020 год

Городская Дума провела публичные слушания по проекту решения «О бюджете муниципального образования город Тула на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

Председательствовал заместитель председателя Тульской городской Думы Алексей Ионов. Присутствовали депутаты, руководители профильных управлений администрации, представители общественности.

Мэр Тулы Ольга Слюсарева:

– Важно понимать, что бюджет – это не просто цифры, это конкретная перспектива развития нашего города. Как и в предыдущие годы, сохраняется социальная направленность главного финансового документа. Расходы сконцентрированы на сферах образования, культуры, спорта. Кроме того, серьезные средства выделяются на реализацию нацпроектов, программ по благоустройству, ремонту дорог и тротуаров и другие, – отметила глава города Тулы Ольга Слюсарева. – Отмечу, что жители проявляют интерес к обсуждению бюджета. Активную работу ведет общественный совет. Заручившись поддержкой туляков, несомненно, нам будет проще воплощать в жизнь намеченные планы.

Прогнозный план социально-экономического развития города на ближайшие три года представил заместитель главы администрации по финансово-экономической политике Илья Беспалов. По его словам, на протяжении последних нескольких лет наблюдается уверенная позитивная динамика в экономической сфере.

По итогам девяти месяцев областной центр занимает четвертую строчку в рейтинге столиц субъектов ЦФО.

Отдельно Илья Беспалов остановился на развитии ключевых направлений, которые будут определять динамику экономики в среднесрочном периоде. Прежде всего, это промышленность. С учетом текущих тенденций и планов предприятий, индекс промышленного производства в следующем году ожидается на уровне 100,9%. В 2021-2022 годах соответственно 104,9% и 103,9%. Положительными импульсами ожидаемого роста индекса промышленного производства станут металлургия и машиностроение.

В сельском хозяйстве ежегодный прирост объема производства предполагается от 2,7% в 2020 году до 3,5% – в 2022-м.

Важнейшим направлением в агропромышленного комплекса станет реализация новых проектов, в том числе строительство животноводческих комплексов, развитие садоводческих и фермерских хозяйств.

Предполагается ежегодно сдавать по 500 тыс. кв. м жилья. Так, в период с 2014 по 2018 годы уже введено около 2 млн кв. м жилых домов, к 2022 году эта цифра увеличится до 3,8 млн кв. м.

В среднесрочной перспективе Тула по-прежнему продолжит оставаться городом, привлекательным для инвестиций. В настоящее время в областном центре реализуется более 90 инвестиционных проектов суммарной емкостью около 95 млрд руб. В результате их реализации будет создано 8,5 тыс. новых рабочих мест. В следующем году прогнозируется привлечь более 64 млрд рублей инвестиций с ростом на 0,8%. Средства будут вкладываться в объекты транспортной и социальной инфраструктуры, а также на развитие комфортной городской среды. Активно используются разные формы и инструменты привлечения частных инвестиций, такие как концессии, контракты жизненного цикла и другие. В ближайшей перспективе приоритетным направлением для муниципально-частного партнерства станет развитие коммунальной инфраструктуры и благоустройство. К концу 2022 года объем инвестиций составит 74,5 млрд рублей с ростом к 2021 году в сопоставимой оценке на 3,9%. Тенденцию роста объема инвестиций в основной капитал обеспечит реализация крупных инвестиционных проектов в производственной сфере и торговле, на долю которых приходится 70% всех вложений.

Об основных параметрах бюджета на 2020 год и два последующих года доложила начальник финансового управления Элеонора Чубуева.

В следующем году доходы предусмотрены в сумме 16,67 млрд рублей, расходы — 17,59 млрд рублей. В плановом периоде на 2021 год доходная часть предполагается в сумме 17,66 млрд рублей, расходы — 18,29 млрд рублей; на 2022 год доходы прогнозируются в размере 18,03 млрд рублей, расходы — 18,58 млрд рублей.

Как и в предыдущие годы, сохраняется социальная направленность бюджета города. Около 60% расходов приходится на финансирование социальной сферы. Тула будет принимать участие в реализации четырех национальных проектов («Образование», «Жилье и городская среда», «Демография», «Безопасные и качественные автомобильные дороги») и шести региональных программах («Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Жилье», «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», «Дорожная сеть»). В бюджете на их реализацию предусмотрено в 2020 году – 1,34 млрд рублей, в 2021 году – 1,37 млрд рублей, в 2022 году — 388,7 млн рублей.

Проект бюджета сформирован на основе 25 муниципальных программ, которые аккумулируют порядка 90% всех расходов и охватывают все направления и сферы деятельности муниципального образования.

В ходе публичных слушаний были заслушаны доклады о реализации проектов «Народный бюджет», «Формирование современной городской среды», а также планы по строительству и ремонту жилья и социальных учреждений, развитию транспорта и повышению безопасности дорожного движения.

В завершение присутствующие смогли задать интересующие их вопросы. Все замечания и мнения участников публичных слушаний зафиксированы в протоколе. Итоги будут направлены в Тульскую городскую Думу, администрацию города, а также обнародованы на официальном сайте муниципального образования город Тула, Тульской городской Думы и на информационных стендах.

Проект решения Тульской городской Думы «О бюджете муниципального образования город Тула на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» с учетом итогов (рекомендаций) публичных слушаний будет рассмотрен на заседаниях постоянных комиссий Тульской городской Думы и на заседании Тульской городской Думы в декабре текущего года.

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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 11:51
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