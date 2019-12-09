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Жительница Тульской области пыталась пронести в себе героин для мужа-зэка
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Жительница Тульской области пыталась пронести в себе героин для мужа-зэка

Женщина задержана.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД задержали подозреваемую в незаконном наркообороте. Полицейские располагали сведениями, что 35-летняя жительница Ефремова может попытаться пронести на территорию исправительной колонии в Плавском районе наркотики для собственного мужа. При дальнейшей проверке эта информация подтвердились.

По предварительным данным, подозреваемая пыталась передать наркотики супругу, пронеся их в колонию внутриполостным способом.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, 35-летняя женщина задержана полицейскими совместно с сотрудниками УФСИН.

Сообщается, что в себе супруга пыталась пронести 47 г героина. В полиции возбуждено уголовное дело по по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ.

В дальнейшем в ходе обыска по месту жительства подозреваемой полицейские обнаружили два полимерных свертка с порошкообразным веществом, похожим на наркотик. 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:23 +8
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