Жительница Тульской области пыталась пронести в себе героин для мужа-зэка

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД задержали подозреваемую в незаконном наркообороте. Полицейские располагали сведениями, что 35-летняя жительница Ефремова может попытаться пронести на территорию исправительной колонии в Плавском районе наркотики для собственного мужа. При дальнейшей проверке эта информация подтвердились.

По предварительным данным, подозреваемая пыталась передать наркотики супругу, пронеся их в колонию внутриполостным способом.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, 35-летняя женщина задержана полицейскими совместно с сотрудниками УФСИН.

Сообщается, что в себе супруга пыталась пронести 47 г героина. В полиции возбуждено уголовное дело по по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ.

В дальнейшем в ходе обыска по месту жительства подозреваемой полицейские обнаружили два полимерных свертка с порошкообразным веществом, похожим на наркотик.