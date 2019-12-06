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На выходных в Тульской области будет облачно, без существенных осадков

На выходных в Тульской области будет облачно, без существенных осадков

Синоптики обещают пониженное атмосферное давление, на термометре – около нуля.

По данным сайта «Метеоинфо», в субботу и воскресенье в регионе сохранится облачная погода. 7 декабря осадков не ожидается, 8 возможен небольшой снег с дождём.

Ветер юго-западный, до пяти метров в секунду. Температура воздуха ночью – до -3 градусов, днём – от нуля до +1. Атмосферное давление пониженное – 740-745 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:44 +2
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