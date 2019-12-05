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Участники курса «Команда развития: Таланты» Тульской области представили свои проекты

Участники курса «Команда развития: Таланты» Тульской области представили свои проекты

Защита проектов состоялась сегодня в творческом индустриальном кластере «Октава». До финального тура дошли шесть команд.

Участники молодежного курса проекта «Команда развития» подошли к финалу своего обучения. 5 декабря они представили к защите проекты, над которыми трудились несколько месяцев.

Первый заместитель губернатора – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин напомнил, что инициатором проекта «Команда развития» стал губернатор региона Алексей Дюмин.

Валерий Шерин

– Цель проекта – создание единой базы высокоэффективных управленцев для нужд как экономики, так и государства. Лучшие проекты будут представлены губернатору Алексею Дюмину и получат поддержку для дальнейшей реализации, – сказал Валерий Шерин. 

 

Представленные проекты касались самых различных сфер жизни Тульской области: 

  • создание привлекательного бренда работодателя,

  • повышение финансовой грамотности населения,

  • платформы для профессиональной переподготовки кадров,

  • банковские продукты для малого и среднего бизнеса,

  • организация молодежного правительства Тульской области,

  • создание а также создание условий для комфорта туристов в Кондуках.

После итогам защиты сегодняшней защиты два лучших получат реализацию.

– Сегодня нам представили содержательные, интересные, а главное – применимые в нашей работе проекты, лучшие из которых мы будем реализовывать вместе с участниками «Команды развития». Уверен, что их взаимодействие с Тульскими предприятиями, с региональным правительством и городской администрацией продолжится после завершения программы. Таким образом, основную задачу курса – формирование в области пула эффективных управленцев – предлагаю считать выполненной, – подытожил Валерий Шерин.

Образовательный трек, разработанный совместно с экспертами Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) для «Команды развития», заметно обогатила наших молодых и талантливых участников. Самое главное для них теперь - не останавливаться на достигнутом, двигаться вперед, искать баланс в жизни, творчестве и работе. Надеюсь, что их проекты будут в ближайшем будущем успешно реализованы здесь, в Тульском регионе, - отметила управляющий филиала Газпромбанк (АО) «Среднерусский» Наталья Антонова.

По результатам голосования лучшими проектами были признаны «Привлекательный бренд работодателя» (ООО «Каргилл») и «Кондуки: перезагрузка» (министерство природных ресурсов и экологии Тульской области). Их создатели уже завтра начнут готовиться к реализации своих кейсов в Тульской области.

Напомним, участники представляли два направления: «Управленческий капитал» и «Таланты». Первые – молодежь от 22 до 30 лет: студенты, аспиранты, молодые специалисты; вторые – профессионалов в возрасте от 25 до 55 лет с опытом управленческой деятельности.

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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Юлия Александрова
сегодня, в 22:33 0
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