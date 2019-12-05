новости
новости
Регистрация
Погода в Туле 6 декабря: без осадков и до трёх градусов тепла

Погода в Туле 6 декабря: без осадков и до трёх градусов тепла

Синоптики прогнозируют облачность и давление ниже нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе сохранится облачность. Осадков не ожидается, на дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный 7-12 м/с, ночью местами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от -4 до +1, днём – от -2 до +3. Атмосферное давление – 740-745 мм рт. ст.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 07:00 0
Другие статьи по темам
Событие
погодапогода в Тулепрогноз погодыпогода в Тульской области
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Участники курса «Команда развития: Таланты» Тульской области представили свои проекты
Участники курса «Команда развития: Таланты» Тульской области представили свои проекты
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.