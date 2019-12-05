Погода в Туле 6 декабря: без осадков и до трёх градусов тепла

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе сохранится облачность. Осадков не ожидается, на дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный 7-12 м/с, ночью местами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от -4 до +1, днём – от -2 до +3. Атмосферное давление – 740-745 мм рт. ст.