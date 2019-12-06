В здании Тульского комбината хлебопродуктов произошло задымление

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

6 декабря в 7.45 в службу спасения сообщили о пожаре в здании Тульского комбината хлебопродуктов, расположенном на улице Дачной.

– На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты согласно расписанию выезда. По прибытии обнаружено задымление на 5-м этаже здания комбикормового цеха, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области.

До прибытия пожарных расчетов было эвакуировано 15 человек.

Задымление ликвидировали в 8.25. Пострадавших нет. В результате происшествия происходило тление комбикорма на площади 9 кв. м.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 14 человек и 4 единицы техники. Причина пожара устанавливается.