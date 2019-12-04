В Туле состоится забег Дедов Морозов

Фото из архива Myslo.

Поучаствовать в спортивном празднике смогут все желающие.

Туляков приглашают поучаствовать в забеге Дедов Морозов, который состоится 7 декабря в Центральном парке. Это яркое и масштабное мероприятие проекта «Зима по-тульски», разработанного по инициативе губернатора региона Алексея Дюмина.

Участники, одетые в костюмы Дедов Морозов и Снегурочек, пробегут 3 км. Для детей подготовят дистанцию в 300 метров. Победителям вручат призы от партнеров мероприятия.

Для тех участников, которые придут без костюма, организаторы подготовили шапочки Дедов Морозов.

Начало массового забега в 10.30 от фонтанной площади.