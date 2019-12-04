Фото из архива Myslo.
В Туле состоится забег Дедов Морозов
Поучаствовать в спортивном празднике смогут все желающие.
Туляков приглашают поучаствовать в забеге Дедов Морозов, который состоится 7 декабря в Центральном парке. Это яркое и масштабное мероприятие проекта «Зима по-тульски», разработанного по инициативе губернатора региона Алексея Дюмина.
Участники, одетые в костюмы Дедов Морозов и Снегурочек, пробегут 3 км. Для детей подготовят дистанцию в 300 метров. Победителям вручат призы от партнеров мероприятия.
Для тех участников, которые придут без костюма, организаторы подготовили шапочки Дедов Морозов.
Начало массового забега в 10.30 от фонтанной площади.
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