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В День Конституции сотрудники администрации будут принимать туляков до вечера

В День Конституции сотрудники администрации будут принимать туляков до вечера

В областном центре 12 декабря состоится Общероссийский день приёма граждан.

В четверг, 12 декабря, с 12.00 до 20.00, туляки смогут обратиться к специалистам администрации города с различными вопросами в рамках Общероссийского дня приёма граждан.

Обращения будут приниматься во всех структурных подразделениях администрации:

  • Администрация Тулы, пр. Ленина, д. 2, 5-й подъезд, телефон: 36-36-00,
  • Управление градостроительства и архитектуры, ул. Гоголевская, д. 73, к. 421, телефон: 56-76-13,
  • Управление по транспорту и дорожному хозяйству, ул. Оборонная, д. 27, телефон: 30-65-43,
  • Управление по городскому хозяйству, пер. Центральный, д. 9, телефон: 30-70-18,
  • ГУ администрации Тулы по Зареченскому округу, ул. Литейная, д. 10, телефон: 47-32-94,
  • ГУ администрации Тулы по Привокзальному округу, ул. Болдина, д. 50, телефон: 22-44-24,
  • ГУ администрации Тулы Пролетарскому округу, ул. Марата, д. 162-А, телефон: 41-02-51,
  • ГУ администрации Тулы по Советскому округу, ул. Вересаева, д. 2, телефон: 30-17-11,
  • ГУ администрации Тулы по Центральному округу, ул. Тургеневская, д. 67, телефон: 31-28-47.

В рамках общероссийского дня приёма будут приняты все заявители, пришедшие по предварительной записи, а также без неё. При себе необходимо иметь паспорт.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:53 +2
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