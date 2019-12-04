Тульский суд временно снял с маршрутов три муниципальных автобуса

Фото: пресс-служба УФССП России по Тульской области

В ходе проверки выяснилось, что состояние транспортных средств не соответствует требованиям законодательства.

На исполнении в межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Тульской области находилось

исполнительное производство о запрете эксплуатации трех автобусов «НефАЗ» сроком на 30 суток. Выяснилось, что состояние транспортных средств, обслуживающих городские маршруты № 3, 24 и 28, не соответствует требованиям действующего законодательства.

Был составлен административный протокол, на основании которого суд приостановил деятельность МКП «Тулгорэлектротранс» путем запрета эксплуатации трех автобусов на 30 суток. Судебное решение исполнено в полном объёме.

Как уточнили в пресс-службе администрации города, нарушения были выявлены в ходе проверки Управления государственного дорожного надзора. Они уже устранены, в суд подано ходатайство о снятии ареста.