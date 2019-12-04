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Тульских предпринимателей обучат онлайн-торговле

Тульских предпринимателей обучат онлайн-торговле

10 декабря Тульская торгово-промышленная палата приглашает предпринимателей на бесплатный семинар «Онлайн торговля: 600 тысяч возможностей для Вашего бизнеса».

Онлайн-торговля, участие в системе закупок дает возможность малому и среднему бизнесу найти новые каналы продаж своих товаров и услуг. На семинаре, который пройдет в Тульском доме науки и техники, предпринимателям расскажут и продемонстрируют, что участвовать в закупках несложно – торговые площадки и условия работы на них доступны любому представителю бизнеса.

На семинаре слушатели узнают о новом канале сбыта своей продукции – «Портале поставщиков». Договора здесь возможно заключить без обеспечения заявок и без обеспечения исполнения контракта - то есть без финансовых вложений, что важно для малого бизнеса. Ежедневно на этой площадке заключается более 1500 контрактов.

Участникам семинара расскажут об электронных магазинах – новом инструменте взаимодействия с государственными заказчиками, научат пользоваться «Порталом поставщиков», помогут зарегистрироваться на этой площадке. Для участия в закупках на ней достаточно только электронно-цифровой подписи. Спикеры объяснят, как ее получить, а первым 35 предпринимателям, которые зарегистрируются на семинаре, ЭЦП будет выдана бесплатно.

Также в ходе семинара будет разыгран полезный подарок – iPad,

который  упростит работу предпринимателя с электронной торговлей: с этим гаджетом подписание контракта будет доступно в несколько касаний!

Семинар организован совместно с Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, правительством Москвы, комитетом Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку.

 

Мероприятие пройдет в Тульском доме науки и техники (ул. Менделеевская, 1) 10 декабря. Начало в 10.00.

Семинар бесплатный, для участия необходима регистрация по телефону (4872) 25-05-42 или почте seminar@ccitula.ru.

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Автор: Екатерина Белова
сегодня, в 10:30 0
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Тульская торгово-промышленная палатаТульский дом науки и техники

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