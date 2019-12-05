Анри Хагуш о матче с «Локомотивом»: «Готовимся в боевом режиме»

Фото пресс-службы «Арсенала».

В преддверии матча с московским «Локомотивом» «Арсенал» провел открытую тренировку на клубной базе в Мясново, которую посетили представители СМИ. Футболисты рассказали, как и с каким настроем готовятся к предстоящей игре. Поединок состоится уже завтра, 6 декабря, в 19.30 на Центральном стадионе.

Защитник оружейников Анри Хагуш:

Анри Хагуш - После победы над ЦСКА настроение отличное! Теперь нужно завершить год на хорошей ноте и при наших болельщиках дома добиться хорошего результата.

Футболист отметил, что матчи с грандами всегда интересные и на них не нужно настраиваться.

- Игра с ЦСКА показала, что с любой командой можно играть и обыгрывать. Так что готовимся в боевом режиме.

Хочется, чтобы болельщики пришли на наш матч и, как всегда, поддержали нас. Плюс это завершающая игра в году. Мы будем рады всех вас видеть!

Вратарь «Арсенала» Егор Шамов рассказал:

Егор Шамов - Конечно, охота победить! Каждая игра для нас важна. Так получилось, что с лидерами мы уже пятый матч подряд играем. Естественно, выложимся на все 100 процентов. Хотим порадовать болельщиков, давно не было побед на домашнем стадионе, поэтому концентрация запредельная.

Егор отметил, что команда посмотрит теорию и выберет лучшую тактику на матч с «Локомотивом», чтобы победить.

Отметим, что в предстоящем матче точно не примет участие арсеналец Сергей Ткачев, который в игре с ЦСКА получил травму задней поверхности бедра.

Назначены судьи на матч 19-го тура чемпионата России между «Арсеналом» и «Локомотивом».

Главный судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты — Алексей Лунев (Новосибирск), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья — Алексей Амелин (Тула); инспектор — Александр Гончар (Сочи); делегат РФПЛ — Вячеслав Мельников (Санкт-Петербург).