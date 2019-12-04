В Тульской области рекультивировали 8 полигонов ТБО

Работы ведутся с 2016 года. Один из полигонов располагался в Арсеньевском районе.

От смрада горящей свалки жители Арсеньево страдали не один десяток лет. Располагавшийся в двух километрах от районного центра полигон отравлял воздух всех близлежащих населенных пунктов, а заодно и выгонял в них из располагавшегося рядом леса животных.

Оксана Назарова – У нас в поселок часто забегали лисы, которые вынуждены были уходить из леса, рядом с которым горит свалка. Кроме этого тут места грибные, ягод много, а горящая свалка отправляла их и никто не ходил за ними, – рассказала Оксана Назарова. – Поэтому мы очень рады, что наконец-то избавились от этой проблемы.

Наталья Константинова – Эта свалка была здесь столько, сколько себя помню. Когда она горела, то дышать было нечем. А отсюда и болезни, да и просто неприятно. Кроме этого, когда мусор сюда свозили, он разлетался по округе и вдоль дороги. Теперь все это осталось в прошлом. Дышится легко! – отметила Наталья Константинова.

Весной на месте свалки зазеленеет трава и о том, что здесь некогда была помойка будут еще некоторое время напоминать трубы, торчащие из земли и ограждение.

Работы по рекультивации недействующего полигона начались в сентябре этого года. На эти цели из областного бюджета было выделено порядка 64 млн рублей.

Иван Жилицкий – На техническом этапе проведено изолирование (консервация) тела полигона путем устройства верхнего защитного экрана. Для отвода скопившихся дренажных вод из тела полигона предусмотрено устройство системы сбора и отвода фильтрата. Конструкция защитного экрана состоит из слоев минеральной и синтетической гидроизоляции, – рассказал руководитель ООО «Геос» Иван Жилицкий.

4 декабря министр природных ресурсов и экологии Юрий Панфилов проверил, как выполнена рекультивация выбывшего из использования полигона ТБО в Арсеньевском районе.

Юрий Панфилов – Главные цели рекультивации – предотвращение негативного воздействия свалки на окружающую среду после окончания срока его эксплуатации, а также возврат данной территории в окружающую экосистему, – сказал Юрий Панфилов. – Активная работа по рекультивации полигонов в регионе началась с 2016 года по поручению Губернатора Алексея Дюмина. На сегодняшний день уже рекультивировано 6 крупных свалок ТБО, выбывших из использования. К концу года их количество составит 8. Завершаются мероприятия по рекультивации ещё двух свалок в Богородицкий районе.

Министр также сообщил, что параллельно ведется разработка документации для рекультивации еще 6 закрытых муниципальных свалок ТБО общей площадью 36,4 га (в Белевском, Киреевском (три объекта), Заокском районах и п. Славный). Отдельные мероприятия по рекультивации в 2020-2021 годах в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология».





Юрий Панфилов подчеркнул, что по поручению губернатора все выявленные на 1 января 2019 года 205 свалок будут ликвидированы до конца года. Кроме того, по словам министра, более оперативно стали убираться вновь образованные свалки. С приходом региональных операторов количество вновь образованных свалок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 56%.