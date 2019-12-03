По каким адресам в Туле отключат газ в декабре

Фото из архива Myslo.

В декабре специалисты АО «Тулагоргаз» проводят работы по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах и проверке герметичности газопроводов с временной приостановкой газоснабжения.

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит с обеспечением доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.

Работы будут проводиться по следующим адресам:

4 декабря с 10.00 до 18.00

ул. Металлургов, 45-в, подъезд № 2.

5 декабря с 10.00 до 18.00

ул. Металлургов, 45-в, подъезд № 3.

6 декабря с 10.00 до 18.00

ул. Металлургов, 45-в, подъезд № 4.

9 декабря с 10.00 до 17.00

Набережная Дрейера, 56, подъезд № 2.

10 декабря с 11.00 до 13.00 и с 17.00 до 19.00

ул. Майская, 8.

16 декабря с 11.00 до 13.00 и с 17.00 до 19.00

ул. Марата, 190, подъезд № 1

с 10.00 до 18.00

ул. Кутузова, 138

с 12.00 до 15.00

ул. Калинина, 24, корп. 3, подъезд № 1.

17 декабря с 11.00 до 13.00 и с 17.00 до 19.00

ул. Марата, 190, подъезд № 2

с 12.00 до 15.00

ул. Калинина, 24, корп. 3, подъезд № 2.

18 декабря с 16.00 до 19.00

ул. Калинина, 24, корп. 3, подъезд № 3.

19 декабря с 16.00 до 19.00

ул. Калинина, 24, корп. 3, подъезд № 3

Если по какой-то причине жители не могут присутствовать дома в день проведения проверки, просим заранее обратиться в отдел по работе с клиентами для вызова мастера и проведения технического обслуживания в удобное время по телефонам: 25−36−68, 25−36−56, 25−36−37, либо сделать заявку на сайте.