По каким адресам в Туле отключат газ в декабре
Публикуем список.
В декабре специалисты АО «Тулагоргаз» проводят работы по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах и проверке герметичности газопроводов с временной приостановкой газоснабжения.
Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит с обеспечением доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.
Работы будут проводиться по следующим адресам:
4 декабря с 10.00 до 18.00
- ул. Металлургов, 45-в, подъезд № 2.
5 декабря с 10.00 до 18.00
- ул. Металлургов, 45-в, подъезд № 3.
6 декабря с 10.00 до 18.00
- ул. Металлургов, 45-в, подъезд № 4.
9 декабря с 10.00 до 17.00
- Набережная Дрейера, 56, подъезд № 2.
10 декабря с 11.00 до 13.00 и с 17.00 до 19.00
- ул. Майская, 8.
16 декабря с 11.00 до 13.00 и с 17.00 до 19.00
- ул. Марата, 190, подъезд № 1
с 10.00 до 18.00
- ул. Кутузова, 138
с 12.00 до 15.00
- ул. Калинина, 24, корп. 3, подъезд № 1.
17 декабря с 11.00 до 13.00 и с 17.00 до 19.00
- ул. Марата, 190, подъезд № 2
с 12.00 до 15.00
- ул. Калинина, 24, корп. 3, подъезд № 2.
18 декабря с 16.00 до 19.00
- ул. Калинина, 24, корп. 3, подъезд № 3.
19 декабря с 16.00 до 19.00
- ул. Калинина, 24, корп. 3, подъезд № 3
Если по какой-то причине жители не могут присутствовать дома в день проведения проверки, просим заранее обратиться в отдел по работе с клиентами для вызова мастера и проведения технического обслуживания в удобное время по телефонам: 25−36−68, 25−36−56, 25−36−37, либо сделать заявку на сайте.