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В Туле объявлен городской смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление
Фото: vk.com/iskra.life.

В Туле объявлен городской смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление

Его проведут с 6 по 17 декабря 2019 года по двум номинациям. Об этом сообщили в администрации Тулы.

Для участия в номинации «Лучшее новогоднее оформление территориального округа города Тулы» участники должны подать заявку до 5 декабря в управление культуры и туризма администрации Тулы по адресу: 300041, Тула, ул. Советская, 2, каб. 4.

В номинации «Лучшая новогодняя идея праздничного оформления городских пространств» участниками смотра-конкурса могут быть организации и предприятия всех форм собственности, индивидуальные предприниматели, которые подают заявку до 4 декабря в главные управления администрации города Тулы по территориальным округам.

Подача документов осуществляется по почте или лично участниками смотра-конкурса в главное управление администрации Тулы:

  • Зареченский округ: 300002, г. Тула, ул. Литейная, 10;
  • Привокзальный округ: 300013, г. Тула, ул. Болдина, 50;
  • Пролетарский округ: 300004, г. Тула, ул. Марата, 162-а;
  • Советский округ: 300041, г. Тула, ул. Вересаева, 2;
  • Центральный округ: 300000, г. Тула ул. Тургеневская, 67.

Итоги смотра-конкурса в номинациях «Лучшее новогоднее оформление территориального округа города Тулы» и «Лучшая новогодняя идея праздничного оформления городских пространств» конкурсной комиссией подведут до 17 декабря 2019 года.

Победителей в номинации «Лучшее новогоднее оформление территориального округа города Тулы» наградят Почетными грамотами администрации Тулы. В номинации «Лучшая новогодняя идея праздничного оформления городских пространств» победители получат кроме грамот денежные премии. По сравнению с прошлым годом премии выросли в несколько раз: за 1 место теперь полагается 100 000 рублей, за 2 место — 60 000 рублей, за 3 место — 40 000 рублей.

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