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Горячая линия: как обжаловать кадастровую стоимость недвижимости?

Горячая линия: как обжаловать кадастровую стоимость недвижимости?

4 декабря 2019 года Кадастровая палата по Тульской области проведет телефонную горячую линию для заявителей.

В филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тульской области 4 декабря 2019 года с 10.00 до 12.00 состоится горячая линия для заявителей о порядке внесения в ЕГРН сведений о кадастровой стоимости объектов недвижимости и порядке обжалования кадастровой стоимости.

На эти и другие вопросы ответит начальник отдела определения кадастровой стоимости Елена Шпилько телефону: 8 (4872) 77-33-17, доб. (2303).

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