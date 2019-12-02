Горячая линия: как обжаловать кадастровую стоимость недвижимости?
4 декабря 2019 года Кадастровая палата по Тульской области проведет телефонную горячую линию для заявителей.
В филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тульской области 4 декабря 2019 года с 10.00 до 12.00 состоится горячая линия для заявителей о порядке внесения в ЕГРН сведений о кадастровой стоимости объектов недвижимости и порядке обжалования кадастровой стоимости.
На эти и другие вопросы ответит начальник отдела определения кадастровой стоимости Елена Шпилько телефону:
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