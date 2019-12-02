В России назвали регионы с самой высокой зарплатой

Составлен рейтинг российских регионов по уровню зарплаты. Соответствующее исследование провели аналитики РИА «Новости».

Согласно полученным данным, в Чукотском, Ямало-Hенецком, Ненецком автономных округах, Москве и Магаданской области каждый пятый зарабатывает более 100 тысяч рублей, а средняя зарплата по стране варьируется от 20 до 52 тысяч.

Тульская область в рейтинге находится на 38-м месте. Согласно исследованию, 2,7% жителей нашего региона зарабатывают выше 100 тыс. рублей в месяц. Доля работающих с зарплатой ниже 15 тысяч рублей составляет 12,5%. А самая распространенная зарплата в области варьируются от 19 до 41 тыс. рублей.

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