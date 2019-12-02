новости
новости
Регистрация
В России назвали регионы с самой высокой зарплатой

В России назвали регионы с самой высокой зарплатой

Тульская область в рейтинге заняла 38-е место.

Составлен рейтинг российских регионов по уровню зарплаты. Соответствующее исследование провели аналитики РИА «Новости».

Согласно полученным данным, в Чукотском, Ямало-Hенецком, Ненецком автономных округах, Москве и Магаданской области каждый пятый зарабатывает более 100 тысяч рублей, а средняя зарплата по стране варьируется от 20 до 52 тысяч.

Тульская область в рейтинге находится на 38-м месте. Согласно исследованию, 2,7% жителей нашего региона зарабатывают выше 100 тыс. рублей в месяц. Доля работающих с зарплатой ниже 15 тысяч рублей составляет 12,5%. А самая распространенная зарплата в области варьируются от 19 до 41 тыс. рублей.

Подробный рейтинг смотрите здесь.

Опрос

Ваша зарплата в месяц...

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 10:40 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
зарплатысамые высокие зарплатырейтинг регионов

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле парень избил соседа после замечания вести себя потише
В Туле парень избил соседа после замечания вести себя потише
На материнский капитал разрешат строить дома на садовых участках
На материнский капитал разрешат строить дома на садовых участках
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.