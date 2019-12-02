В Туле парень избил соседа после замечания вести себя потише

Происшествие случилось в одном из домов на ул. Тульского Рабочего полка.

42-летний туляк заявил в полицию, что его избил сосед. Конфликт разгорелся воскресным вечером в одном из домов на ул. Тульского Рабочего полка.

Как пояснил полицейским мужчина, сосед и его друг слишком шумели в квартире. Тот позвонил в дверь и попросил находившихся там людей вести себя потише.

– В ответ 19-летний представитель цыганского этноса нанес несколько ударов мужчине, причинив различные травмы. Вызванные на место происшествия полицейские доставили подозреваемого в дежурную часть для разбирательства, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Неработающий ранее судимый парень признался в умышленном причинении вреда здоровью соседу. Полицейские выясняют детали случившегося, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.