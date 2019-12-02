На материнский капитал разрешат строить дома на садовых участках

Материнский капитал теперь разрешат тратить на строительство или реконструкцию жилого дома на садовом участке. Изменения касаются строительства и реконструкции жилых домов на садовых земельных участках.

Пока деньги материнского капитала можно направлять только на строительство или реконструкцию дома на землях для индивидуального жилищного строительства.

Сейчас при распоряжении средствами маткапитала на строительство или реконструкцию объекта ИЖС одновременно с заявлением о распоряжении этими деньгами нужно представить копию документов, подтверждающих право собственности на землю, право постоянного пользования участком, право пожизненного наследуемого владения участком, право аренды участка либо право безвозмездного пользования участком ИЖС, на котором будет строиться или реконструироваться дом.

В ближайшее время законопроект будет внесен в Государственную Думу.