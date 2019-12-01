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Погода в Туле 2 декабря: небольшой снег и легкий морозец

Погода в Туле 2 декабря: небольшой снег и легкий морозец

Прогноз составлен по данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Согласно прогнозу синоптиков, в Тульской области 2 декабря ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, на дорогах местами гололедица.

Ветер западной четверти 5−10 м/с.

Температура воздуха по области ночью −9…−4ºС, днем −5…−0ºС.

Атмосферное давление 745−750 мм рт. ст. Метеорологическая дальность видимости — 7000 м.

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