Погода в Туле 2 декабря: небольшой снег и легкий морозец
Прогноз составлен по данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Согласно прогнозу синоптиков, в Тульской области 2 декабря ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, на дорогах местами гололедица.
Ветер западной четверти 5−10 м/с.
Температура воздуха по области ночью −9…−4ºС, днем −5…−0ºС.
Атмосферное давление 745−750 мм рт. ст. Метеорологическая дальность видимости — 7000 м.
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