Тульское МИЗО перестало принимать заявления о предварительном согласовании предоставления земельных участков
Прием заявлений прекращен со 2 декабря 2019 года. Теперь такие заявления можно подать в МФЦ.
Министерство имущественных и земельных отношений Тульской области сообщает, что
Прием таких заявлений будет осуществляться в Многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Тульской области.
Кроме того, обратиться с данным заявлением можно через портал государственных услуг Тульской области www. gosuslugi71.ru.
Адреса МФЦ на территории г. Тулы:
- Загородный проезд, 3
- ул. Октябрьская улица, 47
- пр. Красноармейский, 36
- пр. Ленина, 63
- пр. Ленина, 97
- ул. Менделеевская, 2
- улица Кирова, 135
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