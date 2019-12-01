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Тульское МИЗО перестало принимать заявления о предварительном согласовании предоставления земельных участков

Тульское МИЗО перестало принимать заявления о предварительном согласовании предоставления земельных участков

Прием заявлений прекращен со 2 декабря 2019 года. Теперь такие заявления можно подать в МФЦ.

Министерство имущественных и земельных отношений Тульской области сообщает, что с 2.12.2019 прекращается прием заявлений от граждан и юридических лиц о предварительном согласовании предоставления земельных участков, на которых находятся здания, строения, сооружения, принадлежащие гражданам и юридическим лицам на праве собственности, а также о предварительном согласовании предоставления гражданам, садоводческому некоммерческому товариществу или огородническому некоммерческому товариществу земельных участков для ведения садоводства и огородничества для собственных нужд.

Прием таких заявлений будет осуществляться в Многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Тульской области.

Кроме того, обратиться с данным заявлением можно через портал государственных услуг Тульской области www. gosuslugi71.ru.

Адреса МФЦ на территории г. Тулы:

  • Загородный проезд, 3
  • ул. Октябрьская улица, 47
  • пр. Красноармейский, 36
  • пр. Ленина, 63
  • пр. Ленина, 97
  • ул. Менделеевская, 2
  • улица Кирова, 135

График работы: понедельник-пятница: с 8.00 до 20.00 суббота: с 9.00 до 17.00.

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