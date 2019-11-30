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В Туле протестируют «умный светофор» и «безопасный двор»

В Туле протестируют «умный светофор» и «безопасный двор»

В случае положительного опыта, будет рассмотрен вопрос о масштабировании проекта.

29 ноября в рамках проведения IT-форума Тульской области подписана дорожная карта подписана дорожная карта по реализации проекта развития инновационных цифровых решений для создания комфортной городской среды в Тульской области.

Дорожная карта разработана в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве подписанным между Правительством Тульской области и АО «ЭР-Телеком Холдинг» в феврале этого года на Российском инвестиционном форуме в городе Сочи.

Дорожной картой предусмотрена в ближайшей перспективе апробация нескольких пилотных проектов на территории городов Тулы и Новомосковск, направленных на повышение качества жизни горожан за счёт внедрения цифровых технологий в управление городской инфраструктурой.

Проект «Умный светофор» предполагает модернизацию в рамках пилотного проекта четырех светофорных перекрёстков в Туле. В случае положительного опыта, будет рассмотрен вопрос о масштабировании проекта.

Проект «Безопасный двор» нацелен на повышение безопасности во дворах придомовых территории. В рамках его реализации, предусмотрена пилотная зона с использованием домофонов на входных дверях подъездов. 

На подъездах тульских домов будет установлено 100 устройств с функцией «Видеонаблюдение». Жители смогут на личном смартфоне увидеть кто пришел и что происходит на придомовой территории. 

Кроме этого пять устройств будут протестированы в полнофункциональном режиме: жители смогут не только пользоваться видеонаблюдением, но и дистанционно управлять домофоном, а также оперативно связаться с ЕДДС города непосредственно с подъездной панели домофона.

В результате оценки пилотного проекта, будет определен приоритетный функционал системы для дальнейшего внедрения проекта на территории Тулы и области.

Реализация мероприятий проекта «Развитие телекоммуникационной инфраструктуры цифровой экономики и комфортной городской среды на территории Тульской области» рассчитана до 2024 года. Планируемый общий объем инвестиций составляет 500 млн рублей.

Уже за 10 месяцев этого года, на сумму 120 млн рублей реализованы мероприятия по развитию и модернизации инфраструктуры сети передачи данных, для обеспечения абонентов провайдера высокоскоростным, стабильным интернетом и расширения зоны покрытия.

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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Юлия Александрова
сегодня, в 11:02 0
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Тула

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