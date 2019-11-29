Тульские активисты ОНФ: «В Донском чиновники обязали жителей снести аварийный дом»

Фото: пресс-служба тульского отделения ОНФ

Представители Общероссийского народного фронта в Тульской области направили в администрацию Донского, региональный минстрой и местную прокуратуру запрос с просьбой разъяснить законность постановления районной администрации, которая обязала жильцов аварийного дома в микрорайоне Северо-Задонск снести его за свой счет, не предоставив взамен другого жилья.

Жители дома № 39 на улице Железнодорожной рассказали общественникам, что получили уведомление с подписью главы администрации Донского Руслана Бутова о том, что до 1 ноября текущего года они обязаны снести собственный дом, поскольку он признан аварийным и подлежит ликвидации. При этом новое жилье взамен аварийного им не предоставили.

«В доме проживают две семьи. Одна из них – многодетная, состоящая из пяти человек. Жилье в ужасном состоянии. Стенка между квартирами скрипит, «гуляет», полы накренились, за годы сделались покатыми, боюсь, что шкаф может завалиться. Окна неровные, рамы съехали на бок, летом мы их даже не открываем, двери тоже перекошенные», – рассказали жители.

Дом был признан аварийным еще 10 лет назад, однако в программу расселения ветхого и аварийного жилья почему-то не вошел. Пять лет назад жильцы начали вновь собирать документы, чтобы провести независимую экспертизу и повторно признать здание аварийным. Очередная экспертиза подтвердила – жить в таком доме небезопасно.

По словам жителей, этой весной их вызвали в администрацию и сообщили, что квартиры им будут предоставлены не в Донском, а в Туле. На переезд люди согласились, однако через несколько месяцев оказалось, что новоселье отменяется. Представители Народного фронта считают, что ситуация, при которой люди рискуют остаться на улице, недопустима. По мнению общественников, власти обязаны обеспечить жильцам безопасное нахождение в квартирах.