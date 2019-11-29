На улице Металлистов в Туле подростки стащили украшения с новогодней ёлки
Сотрудники ППС доставили воришек в отдел полиции. Проводится проверка.
В Туле полицейские установили подозреваемых в совершении противоправного деяния на ул. Металлистов. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, ночью двое несовершеннолетних сняли с новогодней ёлки два пластмассовых украшения.
Их заметили сотрудники охраны и вызвали полицию. Наряд патрульно-постовой службы, прибывший к месту происшествия, доставил подростков в отдел. Полицейские проводят проверку, все детали и обстоятельства случившегося выясняются.
Напомним, «охота» на новогодние украшения прошла и на площади Ленина – накануне вечером двое нетрезвых мужчин повредили праздничные светильники и были задержаны сотрудниками Росгвардии.
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