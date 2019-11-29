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На улице Металлистов в Туле подростки стащили украшения с новогодней ёлки

На улице Металлистов в Туле подростки стащили украшения с новогодней ёлки

Сотрудники ППС доставили воришек в отдел полиции. Проводится проверка.

В Туле полицейские установили подозреваемых в совершении противоправного деяния на ул. Металлистов. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, ночью двое несовершеннолетних сняли с новогодней ёлки два пластмассовых украшения.

Их заметили сотрудники охраны и вызвали полицию. Наряд патрульно-постовой службы, прибывший к месту происшествия, доставил подростков в отдел. Полицейские проводят проверку, все детали и обстоятельства случившегося выясняются.

Напомним, «охота» на новогодние украшения прошла и на площади Ленина – накануне вечером двое нетрезвых мужчин повредили праздничные светильники и были задержаны сотрудниками Росгвардии.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:49 +6
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Место
Тулаулица Металлистов

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