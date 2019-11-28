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В выходные Тулу накроет ледяным панцирем толщиной в полтора сантиметра

В выходные Тулу накроет ледяным панцирем толщиной в полтора сантиметра

Об изменениях погоды предупреждают синоптики центра погоды «Фобос».

Согласно сообщению синоптиков, в субботу, 30 ноября, центр России будет атакован мощным североатлантическим циклоном. Из-за этого на Москву и ближайшие регионы обрушатся обложные осадки преимущественно в виде дождя (10−13 мм, или 1/5 часть месячной нормы), температура воздуха в течение суток повысится до 0…+5° С.
 
Однако субботним вечером (после 18.00-19.00 часов) скажется влияние холодного атмосферного фронта с северо-запада, ливни станут переходить в интенсивные заряды снега с ухудшением видимости до нескольких сотен метров.
 
Столбики термометров понизятся до околонулевой отметки, на дорогах и тротуарах станет очень скользко — образуется сильная гололедица.
 
Толщина слоя льда в ночь на воскресенье будет колебаться от 10 до 20 мм.
 
При этом похолодает до 0…-5° С, а землю прикроет 3-сантиметровым снежным покровом. На карте представлен прогноз гололедицы (мм) на 3.00 1 декабря:
 
 
Согласно карте, Тулу ждет ледяной панцирь толщиной в полтора сантиметра. Будьте внимательны и осторожны на дорогах.
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Тульская область

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