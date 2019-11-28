В выходные Тулу накроет ледяным панцирем толщиной в полтора сантиметра

Согласно сообщению синоптиков , в субботу, 30 ноября, центр России будет атакован мощным североатлантическим циклоном. Из-за этого на Москву и ближайшие регионы обрушатся обложные осадки преимущественно в виде дождя (10−13 мм, или 1/5 часть месячной нормы), температура воздуха в течение суток повысится до 0…+5° С.

Однако субботним вечером (после 18.00-19.00 часов) скажется влияние холодного атмосферного фронта с северо-запада, ливни станут переходить в интенсивные заряды снега с ухудшением видимости до нескольких сотен метров.

Столбики термометров понизятся до околонулевой отметки, на дорогах и тротуарах станет очень скользко — образуется сильная гололедица.

Толщина слоя льда в ночь на воскресенье будет колебаться от 10 до 20 мм.

При этом похолодает до 0…-5° С, а землю прикроет 3-сантиметровым снежным покровом. На карте представлен прогноз гололедицы (мм) на 3.00 1 декабря:

Согласно карте, Тулу ждет ледяной панцирь толщиной в полтора сантиметра. Будьте внимательны и осторожны на дорогах.