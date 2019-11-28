Как тулякам не попасть на удочку чёрных кредиторов

«Судимым, безработным, без справок и поручителей. Кредит за час наличными» – если вы увидели подобное объявление, знайте: скорее всего это нелегальные кредиторы, иметь дело с которыми опасно. О том, как такие «процентщики» обманывают граждан, рассказывают специалисты отделения по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО.

Нелегальные кредиторы – это организации, которые без разрешения на кредитную деятельность выдают людям деньги под проценты, используя разные мошеннические схемы. Такие «специалисты по кредитованию» пользуются тем, что человек находится в трудной жизненной ситуации, а взять кредит в банке не может по причине плохой кредитной истории или отсутствия официальной работы.

Чёрные кредиторы дают займы под баснословные проценты или предлагают подписать договор, в котором не указан срок возврата. Это позволит им запросить всю сумму с процентами уже на следующий день. В качестве залога в договоре может быть указана квартира заемщика. Именно недвижимость в таком случае является главной целью мошенников.

С такими финансовыми «помощниками» опасно связываться – интересы заемщика никак не защищены. Перед оформлением кредита лжекредиторы могут попросить оплатить «комиссию» за проверку документов и перевод денег. Отдав деньги, но заёмщик не получит кредит. С такой схемой можно столкнуться при оформлении займа онлайн. Мошенники создают фальшивый сайт, внешне похожий на сайт легальной компании, получают от жертвы «комиссию» и исчезают.

Если вы решили взять кредит или заем, обязательно проверьте, есть ли у организации лицензия Банка России или числится ли она в соответствующем реестре. Если вы подозреваете, что перед вами нелегальная фирма, обратитесь в Банк России через раздел «Интернет-приемная Банка России». Письменное обращение можно направить по почте: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, 12, или по телефону горячей линии: 8-800-300-30-00.