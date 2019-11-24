Авторы тульского социального хоррора: «Эта история о человеческом равнодушии не заканчивается с титрами фильма»

11 лет назад, в 2008 году, в Щекино в одной из квартир был обнаружен мумифицированный труп одинокой пенсионерки Валентины Абрамовой. В смерти не было ничего криминального – женина в 1995 году скончалась сама, признаков насильственной смерти не обнаружено. За 13 лет никто не хватился одинокой бывшей учительницы музыки – ни соседи, ни социальные службы, ни коммунальщики, ни пенсионный фонд, ни почта…

В 2008 году информация об обнаружении мумии была напечатала в СМИ, но вскоре о ней все забыли. Только Валерия Отставных она не отпускала долгие годы.

– Все эти годы я чувствовал иррациональную собственную вину. Возможно, если бы это произошло в Туле или в Калуге, я не снял фильм, – рассказал Валерий Отставных на презентации фильма. – Но это произошло в трех остановках от моего дома – это же близко. Тогда я подумал, что делал я все эти 13 лет, когда уже Валентины Абрамовой не было в живых, но никто не знал об этом? Я играл рок-н-ролл, потом поступил в богословский институт, закончил его, потом все это бросил и ушел в журналистику... А в это время эта тело женщины превращалась в мумию. Чувство вины за то, что я 13 лет жил полной жизнью, а в это время человека уже не было в живых, его тело лежало в квартире и никому до этого не было дела, меня грызло. Я понял, что пока не выплесну это чувство, оно не покинет меня, и буду с этой ношей жить.

Валентина Абрамова жила в многоэтажке, рядом жили другие люди, почтальон приносил пенсию, коммунальнащики выставляли счета... И никто не хватился ее, когда ее не стало! Работники ЖЭУ вспомнили о ней только в 2008 году: 25 марта вызвали милиционеров и в их присутствии вскрыли квартиру. Тогда-то и выяснилось, что пенсионерка давно мертва. Причину, по которой так долго никто не знал о смерти Валентины Павловны, Валерий Отставных видит в тотальном равнодушии.

С этой мысли и началась работа над фильмом. Помочь в его создании он попросил оператора-режиссера Алексея Зотова. Задача была одна – сделать так, чтобы Валентина Павловна перестала быть для всех просто мумией, рассказать ее историю. На то, чтобы восстановить историю жизни самого обычного человека у авторов фильма ушло шесть лет. Они побывали в том числе в Брянске, где много лет работала Валентина Абрамова в музыкальной школе. Кроме этого спросили все ведомства, призванные помогать одиноким людям, что они делали, пока труп лежал в квартире и почему никто не интересовался женщиной.

По итогу у авторов получился 1,5 часовой фильм. Алексей Зотов после премьеры отметил, что далеко не весь материал, собранный за эти годы, вошел в итоговый вариант.

– Самое ужасное, что этот фильм о человеческом равнодушии не закончился с титрами. – добавил Валерий Отставных. – Фильм завершается кадрами, на которых мы устанавливаем крест на территории кладбища, где хоронят невостребованные тела – одиноких людей. Было это сделано в прошлом году. А в этом году я прочитал на «Медузе», что по нашим следам проехал корреспондент и обнаружил крест Валентины Абрамовой на помойке. Он был не просто выброшен, но еще и сломан – это к вопросу о духовности людей в нашей замечательной стране. Мы с Алексеем решили в следующем году снова приобрести крест и поставить его. Но теперь так, чтоб его никто не видел. Дабы не искушать.

Зрители высоко оценили фильм, охарактеризовав его мощным, эмоциональным, пронзительным, точным и глубоким.

– Наверное, главное в этом фильме равнодушие, которое проходит сквозь него красной нитью, со стороны государства и обычных людей, и восходит опофизом кладбище, где все это ломается. – отметил Андрей, один из зрителей. – Но если равнодушие чиновников можно как-то объяснить: люди стараются не отступать от буквы закона, строго следуют инструкции. То равнодушие простых людей уже нельзя объяснить – это страшное явление. Как вылечить равнодушие простых людей? Может это получится сделать, если вешать на дверях одиноких людей такие таблички, сообщающие о том, что в этой квартире живет одинокий человек. Как бы относились люди к такой «терапии»?

Валерий Отставных идею поддержал, но отметил, что на это все же сначала нужно спрашивать согласие у тех, кто живет в этой квартире.

– Я считаю, что здесь выхода только два. Один – распространение данного фильма, чтобы каждый посмотрел и увидел в нем себя, своих соседей, чиновников, – сказал Алексей Зотов. – А второй – жизненно необходимо заставить службы в обязательном порядке навещать одиноких хотя бы раз в месяц. Я читаю, что участковый должен приходить, соцслужбы, также врачи должны обход осуществлять. Если есть необходимость, подключать волонтеров. Если все эти структуры добросовестно будут исполнять свой долг, то одинокого человека раз в неделю кто-то да придёт проверить, узнает жив ли здоров и нужно ли чем-то помочь.

Валерий Отставных сообщил на премьере, что 30 ноября в 23.00 фильм «В поисках Валентины Абрамовой» будет показан на телеканале «Дождь».

Также фильм – участник фестиваля «Артдокфеста-2019».

Создатели фильма просят туляков поддержать их работу и проголосовать в группе фестиваля и проголосовать за в группе в Фейсбуке.

Победителей объявят 12 декабря.