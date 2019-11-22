Накануне Дня матери тульские росгвардейцы поздравили матерей погибших героев

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области

Старший лейтенант Дмитрий Горшков и лейтенант Евгений Рындин погибли при исполнении воинского долга. Им были присвоены звания Героев России.

В последнее воскресенье ноября в нашей стране отмечается День матери. В преддверии праздника сотрудники Управления Росгвардии по Тульской области поздравили матерей военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Одной из таких семей стала семья лейтенанта внутренних войск МВД Евгения Рындина. 30 марта 1995 года он выполнял обязанности начальника заставы вблизи одного из чеченских населённых пунктов. Ночью наблюдатели доложили офицеру о передвижении группы неизвестных. Евгений Рындин с младшим сержантом Александром Кривоконем выдвинулся на разведку. На обратном пути завязался бой, младший сержант Кривоконь был тяжело ранен.

Лейтенант Рындин, получив ранение, вёл бой до последнего патрона, уничтожил 11 боевиков. Офицер был подвергнут жестоким пыткам и погиб. Мама героя, Людмила Николаевна Рындина, поблагодарила росгвардейцев за понимание, заботу и моральную поддержку.

Мама Героя России Дмитрия Горшкова, Зоя Ивановна, принимала поздравления, находясь на лечении в больничном стационаре – она поделилась воспоминаниями о детстве своего сына и его подвиге. 10 сентября 1999 года? во время боя за село Чабанмахи Буйнакского района в Дагестане, Дмитрий Горшков, находясь в составе 17-го отряда спецназа ВВ МВД России, под вражеским огнём выносил с поля боя раненого товарища и был смертельно ранен снайпером.

– Руководство Управления Росгвардии по Тульской области предпринимает все возможное для социальной, материальной и моральной поддержки семей погибших героев. Им оказывается помощь в получении льгот и решении бытовых вопросов, – отметила начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Тульской области Ольга Асцатурова.