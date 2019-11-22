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В Узловой суд за антисанитарию на два месяца закрыл бистро
Фото: photos.wikimapia.org

В Узловой суд за антисанитарию на два месяца закрыл бистро

Нарушения были выявлены в ходе проверки Роспотребнадзора.

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тульской области провели административное расследование в «Экспресс-бистро «Семерочка», расположенного в Узловой, на ул. Андреева. Поводом для проверки стало обращение потребителя.

Выяснилось, что в кафе нет водоснабжения и канализации, отсутствует туалет и раковина для посетителей, нет раздевалки для персонала, а само помещение бистро требует основательного ремонта.

По результатам проверки был составлен протокол о временном запрете деятельности по статье 6.6 КоАП РФ. Постановлением суда работа бистро приостановлена на 60 суток.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 +3
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Место
Тульская областьУзловая

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