Новый приказ о водительских справках отложили до июля 2020 года

Пресс-служба Министерства здравоохранения РФ опубликовало приказ «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 июня 2015 года № 344н «О проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водителя транспортных средств)».

Из документа следует, что изменения, которые вызвали небывалый ажиотаж в наркодиспансерах по всей стране, вступят в силу только с 1 июля 2020 года.

Напомним, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова приняла решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей «с учетом обеспокоенности граждан».

«Кроме того, будет проведен дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования, в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах, — говорится в официальном сообщении ведомства.

Кроме того, Вероника Скворцова уволила директора Центра наркологии имени Сербского Татьяну Клименко. Как сообщают СМИ, именно она дала положительный отзыв на новую систему медосмотра водителей. Отмечается, что последний рабочий день Клименко будет 22 ноября. Женщина проработала в центре Сербского с 1980 года, начав с должности младшего научного сотрудника. С 2012 по 2015 год она также была помощником министра здравоохранения.

Согласно ранее опубликованному приказу Минздрава, при получении или обновлении водительских прав необходимо сдавать мочу для исследования на содержание наркотиков и психотропных веществ, а также кровь для определения биомаркера хронического злоупотребления алкоголя. Документ должен был вступить в силу 22 ноября.

Приказ вызвал волну паники среди населения . По всей стране автомобилисты несколько дней штурмовали наркодиспансеры, чтобы успеть получить справку по старой цене — согласно документу, она должна была подорожать в разы. В Тульской области вместо 600 рублей стоимость могла увеличиться до 4500 рублей. Также людей беспокоила сдача анализов по новым правилам.

Отметим, что Президент России Владимир Путин, комментируя сегодня возможное повышение цен, назвал это «чушью».