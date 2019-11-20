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Туляки смогут получить дополнительное образование в рамках нацпроекта «Цифровая экономика»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Туляки смогут получить дополнительное образование в рамках нацпроекта «Цифровая экономика»

До конца ноября завершится отбор образовательных программ.

В Тульской области продолжается подготовка к старту апробации модели предоставления персональных цифровых сертификатов. В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» регион вошел в число 5 пилотных субъектов, жители которых смогут получить дополнительное образование по программам повышения квалификации, востребованным в цифровой экономике.

Региональным оператором проекта стал Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого.

18 ноября на базе ВУЗа состоялась презентация персональных цифровых сертификатов для представителей образовательных учреждений региона, а также IT-компаний, имеющих право на преподавательскую деятельность. Они могут предложить свои очные и дистанционные образовательные программы для включения в проект. Отбор программ ведется по 22 направлениям, среди которых «Квантовые технологии», «Разработка мобильных приложений», «Кибербезопасность и защита данных», «Цифровой дизайн», «Искусственный интеллект».

- При поддержке губернатора Алексея Дюмина Тульская область вошла в число пилотных регионов для апробации проекта. Специалисты, обладающие компетенциями в цифровой экономике, требуются во всех отраслях, потому нам представляется возможность не только подготовить такие кадры, но и в дальнейшем поделиться опытом с другими регионами и стать передовиками по данному направлению, — отметила заместитель министра экономического развития Тульской области Надежда Комарова.

До конца ноября завершится отбор образовательных программ. Уже в этом году жители региона получат 1000 персональных цифровых сертификатов на обучение. Подробности на сайте http://prog.2035.university.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:48 0
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