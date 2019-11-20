«Народный бюджет» Тульской области заработает по новым правилам
Об изменениях рассказал сегодня журналистам зампред правительства Тульской области, министр внутренней политики и развития местного самоуправления Антон Агеев.
- ремонт школ и детских садов (28%);
- ремонт автомобильных дорог (27%)
- ремонт объектов ЖКХ (13%)
- ремонт учреждений культуры (5%)
- благоустройство и озеленение (5%);
- ремонт многокватирных домов (4%)
- прочие (18%).
По итогам голосования было отобрано 518 заявок, общая сумма для их реализации – 818 млн рублей (526 млн рублей – средства Тульской области, 151 млн рублей – деньги муниципальных образований, 141 млн рублей – жителей). Самыми активными участниками программы в этом году стали: Ефремов (106 объектов), Тула (41), Киреевский и Щекинский район (32 объекта) и Узловая (30). остальные муниципальные образования – от 30 до 1 объекта.
– Фактически же в этом году было принято к исполнению 509 заявок. Некоторые из тех, кто прошел отбор, отказались от участия, другие ушли на реализацию с полным финансированием от муниципальных образований, другим же проектам необходимо глубже проработать документацию, – пояснил Антон Агеев. – На данный момент 444 заявки уже исполнены, на 50 объектах ведутся работы, еще на 15 также в работе, но, возможно, они завершены будут в следующем году.
На 2020 год было отобрано 316 заявок с общей суммой для реализации 570 млн рублей (400 млн рублей – из бюджета Тульской области, 106 млн рублей – муниципальные образования, 64 млн рублей жители и спонсоры). Итоги голосования стали известны 10 ноября. В этот раз самыми активными оказались жители Тулы (93 проекта), Алексина (29) и Новомосковска (23).
– В этом году несколько изменился принцип финансирования, — подчеркнул Антон Агеев. – Мы снизили процент софинансирования жителями и спонсорами до уровня сельских поселений для всех населенных пунктов, одновременно немного увеличив нагрузку на бюджеты муниципальных образований. Такой принцип позволил большему количеству жителей принять участие в программе «Народный бюджет». Также изменился принцип оценки заявок: мы определили конкретную сумму для каждого конкретного образования, которую они могут гарантировано вложить на реализацию проектов.
Также министр отметил, что 15 ноября при подведении итогов конкурсного отбора и открытого голосования проектов на 2020 год, было принято решение провести в этом году дополнительный отбор и собрать заявки на 2021 год. Решение было связано с большим количеством желающих – на голосование было выставлено 1117 заявок.
– В ближайшее время состоится еще одни конкурсный отбор на 2021 год из числа поданных заявок и не вошедших в число победителей. Это предложение поддержал губернатор Алексей Дюмин. Это позволит жителям не подавать повторно заявку, а нам раньше провести аукцион на выполнение работ и приступить к их исполнению уже с начала года, а не в феврале-марте, как было раньше, – пояснил Антон Агеев.
– В ближайшие два года по проекту «Народный бюджет» планируется реализовать более 600 заявок. На эти цели только из областного бюджета будет выделено свыше 800 млн рублей. «Народный бюджет» направлен на поддержку жителей, а они, в свою очередь, активно участвуют в проекте. Уровень поддержки проекта за все время его реализация не упал ниже 90%.По итогам опроса участников 2019 года проекта 94 % поддерживают реализацию проекта в будущем.