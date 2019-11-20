«Народный бюджет» Тульской области заработает по новым правилам

С каждым годом количество желающих принять участие в программе «Народный бюджет» растет. В 2019 году было подано 1278 заявок с объемом работ на общую сумму в 1,846 млрд рублей. Традиционно, самыми частыми заявками являются:

ремонт школ и детских садов (28%);

ремонт автомобильных дорог (27%)

ремонт объектов ЖКХ (13%)

ремонт учреждений культуры (5%)

благоустройство и озеленение (5%);

ремонт многокватирных домов (4%)

прочие (18%).

По итогам голосования было отобрано 518 заявок, общая сумма для их реализации – 818 млн рублей (526 млн рублей – средства Тульской области, 151 млн рублей – деньги муниципальных образований, 141 млн рублей – жителей). Самыми активными участниками программы в этом году стали: Ефремов (106 объектов), Тула (41), Киреевский и Щекинский район (32 объекта) и Узловая (30). остальные муниципальные образования – от 30 до 1 объекта.

– Фактически же в этом году было принято к исполнению 509 заявок. Некоторые из тех, кто прошел отбор, отказались от участия, другие ушли на реализацию с полным финансированием от муниципальных образований, другим же проектам необходимо глубже проработать документацию, – пояснил Антон Агеев. – На данный момент 444 заявки уже исполнены, на 50 объектах ведутся работы, еще на 15 также в работе, но, возможно, они завершены будут в следующем году.

На 2020 год было отобрано 316 заявок с общей суммой для реализации 570 млн рублей (400 млн рублей – из бюджета Тульской области, 106 млн рублей – муниципальные образования, 64 млн рублей жители и спонсоры). Итоги голосования стали известны 10 ноября. В этот раз самыми активными оказались жители Тулы (93 проекта), Алексина (29) и Новомосковска (23).

– В этом году несколько изменился принцип финансирования, — подчеркнул Антон Агеев. – Мы снизили процент софинансирования жителями и спонсорами до уровня сельских поселений для всех населенных пунктов, одновременно немного увеличив нагрузку на бюджеты муниципальных образований. Такой принцип позволил большему количеству жителей принять участие в программе «Народный бюджет». Также изменился принцип оценки заявок: мы определили конкретную сумму для каждого конкретного образования, которую они могут гарантировано вложить на реализацию проектов.

Также министр отметил, что 15 ноября при подведении итогов конкурсного отбора и открытого голосования проектов на 2020 год, было принято решение провести в этом году дополнительный отбор и собрать заявки на 2021 год. Решение было связано с большим количеством желающих – на голосование было выставлено 1117 заявок.

– В ближайшее время состоится еще одни конкурсный отбор на 2021 год из числа поданных заявок и не вошедших в число победителей. Это предложение поддержал губернатор Алексей Дюмин. Это позволит жителям не подавать повторно заявку, а нам раньше провести аукцион на выполнение работ и приступить к их исполнению уже с начала года, а не в феврале-марте, как было раньше, – пояснил Антон Агеев.

Завершая пресс-конференцию, министр отметил: