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Где в Туле отключат свет 21 ноября

Где в Туле отключат свет 21 ноября

Плановые работы пройдут в областном центре с 9.00 до 17.00.

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» обесточат следующие дома:

  • ул. М. Горького, 14,
  • ул. Арсенальная, 32-48 (чётн.),
  • ул. Заварная, 54-82 (чётн.), 47-69 (нечётн.),
  • ул. Литейная, 33, 37, 41, 13-21 (нечётн.), 21-б,
  • пер. Зубовский, 40-74 (чётн.), 29-63 (нечётн.),
  • ул. Штыковая, 53-71 (нечётн.), 52-88 (чётн.),
  • ул. Макаренко, 15 к. 2, 15 к. 3, 19 к. 1, 19 к. 2, 19 к. 3,
  • ул. Путейская, 7, 11, 4-а, 1,
  • пер. Котовского, 1-5 (нечётн.), 2-12 (чётн.), 6-а,
  • ул. Агеева, 27-33,
  • ул. Олега Кошевого, 1-2,
  • ул. Водоохранная, 29-34,
  • пер. Водоохранный, 3-а-13 (нечётн.), 4-12 (чётн.),
  • ул. С. Стальского, 2, 4,
  • ул. Шухова, 14-а, 10-б, 12, 14,
  • ул. Маяковского, 1-2,
  • ул. Немцова, 10,
  • ул. Кольцова, 1-а, 3-а,
  • п. Трудовой, 138, 139.
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 +3
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