В Тульской области после проверок школьного питания возбуждено 261 дело

Фото из архива Myslo.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области продолжает контроль за организацией питания в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях региона. За 9 месяцев проведено 203 проверки.

Было отобрано более 800 проб готовых блюд, продовольственного сырья и пищевых продуктов для проведения лабораторных исследований на микробиологические и санитарно-химические показатели.

По выявленным нарушениям в отношении ответственных лиц возбуждено 261 дело об административном правонарушении.

Основными нарушениями, выявленными в ходе контрольно-надзорных мероприятий являются:

нарушение условий хранения продуктов,

нарушение товарного соседства,

несвоевременное заполнение медицинской документации по контролю за питанием,

нарушение сотрудниками личной гигиены,

некачественная уборка помещений и т. д.

Если у вас возникли вопросы по организации питания, его качеству и безопасности в организованных детских коллективах, обращайтесь в Управление Роспотребнадзора по телефонам 8 (4872) 37−39−71; 37−39−01.

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