В Тульской области после проверок школьного питания возбуждено 261 дело
Рассказываем, какие нарушения самые частые.
Управление Роспотребнадзора по Тульской области продолжает контроль за организацией питания в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях региона. За 9 месяцев проведено 203 проверки.
Было отобрано более 800 проб готовых блюд, продовольственного сырья и пищевых продуктов для проведения лабораторных исследований на микробиологические и санитарно-химические показатели.
По выявленным нарушениям в отношении ответственных лиц возбуждено 261 дело об административном правонарушении.
Основными нарушениями, выявленными в ходе контрольно-надзорных мероприятий являются:
- нарушение условий хранения продуктов,
- нарушение товарного соседства,
- несвоевременное заполнение медицинской документации по контролю за питанием,
- нарушение сотрудниками личной гигиены,
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некачественная уборка помещений
и т. д.
Если у вас возникли вопросы по организации питания, его качеству и безопасности в организованных детских коллективах, обращайтесь в Управление Роспотребнадзора по телефонам 8 (4872) 37−39−71; 37−39−01.
Территориальные отделы:
- Алексинский — 8 (48753) 4−09−09,
- Ефремовский — 8 (48741) 6−31−81,
- Новомосковский — 8 (48762) 6−10−28,
- Щекинский — 8 (48751) 5−89−95.