новости
новости
Регистрация
В Тульской области после проверок школьного питания возбуждено 261 дело
Фото из архива Myslo.

В Тульской области после проверок школьного питания возбуждено 261 дело

Рассказываем, какие нарушения самые частые.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области продолжает контроль за организацией питания в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях региона. За 9 месяцев проведено 203 проверки.

Было отобрано более 800 проб готовых блюд, продовольственного сырья и пищевых продуктов для проведения лабораторных исследований на микробиологические и санитарно-химические показатели.

По выявленным нарушениям в отношении ответственных лиц возбуждено 261 дело об административном правонарушении.

Основными нарушениями, выявленными в ходе контрольно-надзорных мероприятий являются:

  • нарушение условий хранения продуктов,
  • нарушение товарного соседства,
  • несвоевременное заполнение медицинской документации по контролю за питанием,
  • нарушение сотрудниками личной гигиены,
  • некачественная уборка помещений и т. д.

Если у вас возникли вопросы по организации питания, его качеству и безопасности в организованных детских коллективах, обращайтесь в Управление Роспотребнадзора по телефонам 8 (4872) 37−39−71; 37−39−01.

Территориальные отделы:

  • Алексинский — 8 (48753) 4−09−09,
  • Ефремовский — 8 (48741) 6−31−81,
  • Новомосковский — 8 (48762) 6−10−28,
  • Щекинский — 8 (48751) 5−89−95.
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:06 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
детское питаниепитание в школахпроверка Роспотребнадзора

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области используют медицинский искусственный интеллект
В Тульской области используют медицинский искусственный интеллект
В Тулу придут 10-градусные морозы
В Тулу придут 10-градусные морозы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.