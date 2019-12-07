«Тулица» уступила нижегородской «Спарте» в пятисетовом матче

Состоявшаяся в пятницу, 6 декабря, встреча «Тулица» с нижегородской «Спартой» была зрелищной и захватывающей. Об итогах рассказали в пресс-службе тульской волейбольной команды.

Первые две партии остались за «Спартой», однако в тяжелейшей борьбе за каждый мяч «Тулица» смогла переиграть соперника в 3-й и 4-й партиях. В итоге игра перешла в тай-брейк, где при равной борьбе «Спарте» удалось вырвать победу. Счет по партиям: (25:15, 30:28, 23:25, 22:25, 15:13).

Главный тренер «Тулицы» Александр Перепелкин прокомментировал игру:

«Хороший матч равных соперников. Конечно, хотелось бы выиграть и были все для этого шансы в пятой партии. Хорошо догнали. Мне нравится, что с 2:0 команда боролась, билась и достаточно уверенно играла. Все мы понимаем, насколько важен дух победителя. Пока мы к нему не до конца пришли, надо приходить через игры. Хотелось бы отметить, что такой матч со счетом 3:2 должен играться не в Курске, а в Нижнем Новгороде или в Туле, где наши болельщики увидят, где мы развиваем волейбол, где дети увидят, которые занимаются в спортивных школах тульских или нижегородских. А вот «это», если брать развитие волейбола в общем, удручает и очень печалит. И те, кто придумал такой календарь… Вот сейчас «Спарта» два раза по 2:3 сыграла, мы сыграли 2:3 и 3:1… И что нам делать завтра и что нам делать послезавтра. Мы, конечно, хорошие тренеры, я надеюсь, верю в это. Но это абсолютно неправильно в рамках чемпионата. Это не Чемпионат мира, это Чемпионат России, который должен строиться по-другому. Спасибо большое организаторам этого чемпионата!»

Сегодня, в 16:00 в Курске для «Тулицы» состоится очередная игра. В 16:00 мы встретимся с череповецкой «Северянкой». Прямую трансляцию можно посмотреть на ТВ-СТАРТ.