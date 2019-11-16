новости
новости
Регистрация
Под Тулой в поезде скоропостижно скончался 41-летний политик Никита Исаев

Под Тулой в поезде скоропостижно скончался 41-летний политик Никита Исаев

Лидер движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики скончался от остановки сердца.

Никита Исаев возвращался из Тамбова в Москву, с ним в поезде находилась его любимая девушка и помощница Алина Жестовская. Сердце политика, по предварительной информации, остановилось под Тулой. Мужчина умер до прибытия медиков. Врачи констатировали смерть Исаева от сердечно-сосудистой недостаточности.

В Тамбове Исаев читал лекцию студентам, и на лекции выглядел здоровым. Последний пост в Facebook Никита опубликовал за несколько часов до своей смерти. Мужчина также разместил свое фото из купе поезда.

Исаев воспитывал двух дочерей. Алису родила его гражданская жена Ольга. В 2006 году у Никиты был роман с ведущей «Дома-2» Ксенией Бородиной. После этого политолог женился на Надежде, у пары родилась дочь Виталина. Но супруги развелись.

В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются следователи. Как сообщила представитель Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская, по факту произошедшего проводится поверка.


 

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 15:59 +5
Другие статьи по темам
Событие
смерть в поездеполитиксердцеумер
Люди
Никита Исаев
Место
ТулаМоскваТамбов

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Новомосковске ушел из дома и не вернулся 35-летний мужчина
В Новомосковске ушел из дома и не вернулся 35-летний мужчина
Жители Кимовска остались без воды
Жители Кимовска остались без воды
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.