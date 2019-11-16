Под Тулой в поезде скоропостижно скончался 41-летний политик Никита Исаев

Никита Исаев возвращался из Тамбова в Москву, с ним в поезде находилась его любимая девушка и помощница Алина Жестовская. Сердце политика, по предварительной информации, остановилось под Тулой. Мужчина умер до прибытия медиков. Врачи констатировали смерть Исаева от сердечно-сосудистой недостаточности.

В Тамбове Исаев читал лекцию студентам, и на лекции выглядел здоровым. Последний пост в Facebook Никита опубликовал за несколько часов до своей смерти. Мужчина также разместил свое фото из купе поезда.





Исаев воспитывал двух дочерей. Алису родила его гражданская жена Ольга. В 2006 году у Никиты был роман с ведущей «Дома-2» Ксенией Бородиной. После этого политолог женился на Надежде, у пары родилась дочь Виталина. Но супруги развелись.

В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются следователи. Как сообщила представитель Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская, по факту произошедшего проводится поверка.





