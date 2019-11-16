В Туле пропал 44-летний мужчина

Алексей Александрович Пятыго, 1975 года рождения, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы короткие темно-русые, глаза серо-голубые.

Был одет в черную с серым куртку, темно-синий спортивный костюм, черные кроссовки. С собой может иметь черный пакет.

Особые приметы - крупный нос.

Местонахождение неизвестно с 30 октября 2019 года.

Любую инофрмацию о пропавшем можно сообщить по тел. 8-800-700-54-52 или 112. Требуется помощь добровольцев!