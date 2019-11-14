В Туле появился каршеринговый сервис «Делимобиль»

Фото автора, Алексея Пирязева и пресс-службы правительства ТО.

Клиенты смогут взять машину в аренду в Туле и оставить ее в Москве, и наоборот.

14 ноября в Туле состоялся запуск сервиса краткосрочной аренды автомобилей с поминутной оплатой — «Делимобиль». Каршеринг этой фирмы активно развивается в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и других крупных городах России.

О преимуществе этой системы рассказал Гнэл Хачатрян, операционный директор «Делимобиль»:

Гнэл Хачатрян – Мы открываем Тулу как новый для нас регион. Пользователи смогут здесь начать аренду и завершить ее, например, в Москве. Таким образом мы подключаем межгород. Кроме того, можно ездить и по Тульской области. Для наших клиентов нет ограничений, тем самым мы развиваем транспортную инфраструктуру города. Минимальный тариф у нас будет примерно 5,45 руб. за минуту. До конца года для жителей Тулы будет скидка 15%. Если сравнивать каршеринг с другим видом транспорта, я думаю, это более экономично. По нашим подсчетам, доехать до аэропорта «Домодедово» тулякам будет стоить примерно 900 рублей.

Как воспользоваться услугами каршеринга? Для этого нужно скачать бесплатное приложение «Делимобиль» в PlayMarket и AppStore. По словам Гнэла Хачатряна, регистрация у клиентов займет в среднем 11 минут. Для этого нужно будет ввести фотографии паспорта и водительских прав.

После регистрации пользователю будет доступен любой свободный автомобиль. Важно, что оформить аренду смогут водители не младше 19 лет со стажем управления не менее года.

– В нашей компании есть техподдержка, куда в любое время может обратиться клиент. Механики приедут на помощь водителю, если вдруг он попал в ДТП или, например, проколол колесо, — говорит представитель фирмы.

Гнэл уточнил, что для пользователей действуют два тарифа — «Базовый» и «Сказка». В первом случае если водитель попал в ДТП по своей вине, он должен выплатить 30 тысяч рублей (такая цена для автомобиля «Фольксваген Поло»), во втором случае клиент не несет никакой финансовой ответственности за разбитую машину. Разница в тарифах, по словам Гнэла Хачатряна, в два рубля.

Все условия каршеринга прописаны в договоре в приложении.

Представитель «Делимобиля» также отметил, что в стоимость каршеринга входит и оплата за парковки. Клиенту за это платить не нужно. А для заправки автомобиля есть специальная карта, которая покрывает стоимость бензина.

Отметим, что инициативу создания сервиса в Туле поддержал губернатор Алексей Дюмин.

Глава региона посетил открытие каршеринга и пообщался с президентом Итало-Российской торговой палаты, председателем правления холдинга Mikro Kapital Group, основателем оператора каршеринга «Делимобиль» Винченцо Трани.

– В Тульской области мы делаем всё возможное, чтобы идти в ногу со временем и развивать у себя действительно современные, перспективные проекты. Надеюсь, что появление каршеринга сделает перемещение между городами более удобным, а жителям даст больше мобильности, — сказал Алексей Дюмин.

Винченцо Трани подчеркнул, что Тульская область — перспективный регион, в котором активно развивается малый и средний бизнес.

– Уверен, что сервис будет полезен для жителей Тулы и области, в том числе для предпринимателей. У них появятся дополнительные возможности для ведения бизнеса, — сказал Винченцо Трани.

Проект должен способствовать развитию туризма в регионе, увеличению потока туристов в Тулу в выходные и праздничные дни. Благодаря ему гости смогут посетить как исторический центр города, так и достопримечательности отдаленных уголков региона.

Специалисты компании продемонстрировали Алексею Дюмину, как сервис работает через мобильное приложение. Губернатор лично протестировал каршеринговый автомобиль.

Сделав небольшой круг по парковке у «белого дома», Алексей Дюмин отметил, что автомобиль очень удобный и комфортный.