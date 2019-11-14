Тульская область потратит 350 млн рублей на расселение 48 домов в шести районах

Константин Лопухов сообщил, что в рамках нацпроекта утверждена программа переселения граждан из аварийного жилья. Она реализуется за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ и областного бюджета. До 1 сентября 2025 года планируется расселить порядка 5,5 тыс. человек из 315 аварийных домов (около 108 тысяч кв. м). Общий объем финансирования – свыше 4 млрд рублей.

В первом этапе программы (2019-2020 годы) участвуют Веневский, Заокский, Кимовский, Узловский районы, Алексин, Донской, Новомосковск и Тула. Расселены будут порядка 900 человек.

В 2019 году должны расселить около 3,7 тыс. кв. м аварийного жилья, в новые квартиры переедут около 210 человек. К расселению уже приступили Узловский район, Тула и Алексин.

Министр добавил, что по поручению Алексея Дюмина в этом году проведен мониторинг аварийных домов, требующих первоочередного расселения. В областном бюджете предусмотрено порядка 350 млн рублей, это позволит расселить 450 человек из 48 домов в Киреевском, Суворовском, Узловском, Щекинском, Богородицком районах и городе Донском.