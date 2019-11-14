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В пятницу в центре Тулы ограничат парковку транспорта и продажу алкоголя

В пятницу в центре Тулы ограничат парковку транспорта и продажу алкоголя

Это связано с торжественными мероприятиями, приуроченными к открытию Губернского катка.

В пятницу, 15 ноября, с 8.00 до 22.00, на ул. Менделеевской в Туле (нечётная сторона, участок от ул. Тургеневской до Крестовоздвиженской площади) будет запрещена остановка и стоянка транспорта.

По информации городского управления по транспорту и дорожному хозяйству, это связано с обеспечением безопасности дорожного движения во время торжественного открытия Губернского катка на площади Ленина. На время работы катка будет запрещена парковка транспорта на пространстве вдоль площади Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской.

Кроме того, в соответствии с региональным законодательством, на протяжении всего дня в радиусе километра от места проведения массовых мероприятий будет запрещена продажа алкогольных напитков.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:06 +2
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