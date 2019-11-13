За год более 8000 туляков приобрели жильё в ипотеку

С января по сентябрь жители Тульской области получили 8646 ипотечных жилищных кредитов на сумму 17,7 млрд рублей. Такие данные приводит тульское отделение Банка России. В прошлом году за этот же период банки выдали 10284 кредитов на сумму 19,2 млрд рублей.

Средний срок кредитования составляет 18,5 лет. Совокупный кредитный портфель по ипотеке в регионе составляет 62 млрд рублей. Платежи туляки вносят исправно – доля просроченной задолженности составляет всего 0,6%.