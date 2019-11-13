Какие улицы Тулы останутся без электричества 14 ноября

Они пройдут с 9 до 17 часов по следующим адресам:

ул. Лейтейзена, 8,

ул. Революции, 12,

ул. Металлургов, 11, 9, 5, 7, 3,

ул. Доватора, 2, 3,

ул. М. Мазая, 1-а, 4-а, 2-а, 3, 1, 6, 11, 7, 8, 5, 9,

ул. Гайдара, 4, 6,

ул. Столетова, 2,

ул. Доктора Гумилевской, 1,

ул. Макаренко, 17, 17-а,

ул. Пирогова, 48-68 (чётн.), 37-49 (нечётн.),

ул. Жуковского, 55-69 (нечётн.), 68-82 (чётн.),

ул. Л. Толстого, 74-106 (чётн.),

ул. Чехова, 2-12 (чётн.), 1-17 (нечётн.),

ул. Тульского Рабочего полка, 72-94 (чётн.),

ул. Зои Космодемьянской, 2-10 (чётн.),

пер. Тульский, 2-12 (чётн.), 5-19 (нечётн.), 19-а,

ул. Ленинградская, 1-19 (нечётн.), 2,

ул. Тульская, 2, 4, 6, 3-11 (нечётн.),

пр-д Ленинградский, 2-12 (чётн.), 3, 5,

ул. Физкультурная, 18, 27,

пер. Городской, 1-13 (нечётн.), 2-40 (чётн.),

ул. Академика Павлова, 55, 57,

ул. Пархоменко, 47, 48,

ул. Мезенцева, 25,

Мясново: 12-й пр-д, 10, 21,

ул. Кабакова, 80-90 (чётн.), 23,

13-й пр-д, 5-21 (нечётн.), 10-22 (чётн.),

ул. Тихмянова, 21,

ул. Полюсная, 21, 23,

пос. Октябрьский: 8-й пр-д, 76-98 (чётн.), 67-89 (нечётн.),

10-й пр-д, 102, 104, 117, 119, 121, 123,

12-й пр-д, 61,

19-й пр-д, 4-14 (чётн.), 20, 3-19 (нечётн.), 23,

20-й пр-д, 2-32 (чётн.), 3-23 (нечётн.),

21-й пр-д, 1-27,

22-й пр-д, 28,

25-й пр-д, 14-28 (чётн.), 17-49 (нечётн.),

31-й пр-д, 2-48 (чётн.),

ул. Капитана Громова, 19, 21, 25,

пос. Рудаково: ул. Л. Толстого, 1-11,

ул. Октябрьская, 1-18,

пос. Косая Гора: ул. Прогресс, 39-57 (нечётн.), 38-70 (чётн.),

ул. Школьная, 1-12,

ул. Шмидта, 3-11 (нечётн.), 2, 6.