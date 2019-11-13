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Какие улицы Тулы останутся без электричества 14 ноября

Какие улицы Тулы останутся без электричества 14 ноября

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» сообщают о плановых работах.

Они пройдут с 9 до 17 часов по следующим адресам:

  • ул. Лейтейзена, 8,
  • ул. Революции, 12,
  • ул. Металлургов, 11, 9, 5, 7, 3,
  • ул. Доватора, 2, 3,
  • ул. М. Мазая, 1-а, 4-а, 2-а, 3, 1, 6, 11, 7, 8, 5, 9,
  • ул. Гайдара, 4, 6,
  • ул. Столетова, 2,
  • ул. Доктора Гумилевской, 1,
  • ул. Макаренко, 17, 17-а,
  • ул. Пирогова, 48-68 (чётн.), 37-49 (нечётн.),
  • ул. Жуковского, 55-69 (нечётн.), 68-82 (чётн.),
  • ул. Л. Толстого, 74-106 (чётн.),
  • ул. Чехова, 2-12 (чётн.), 1-17 (нечётн.),
  • ул. Тульского Рабочего полка, 72-94 (чётн.),
  • ул. Зои Космодемьянской, 2-10 (чётн.),
  • пер. Тульский, 2-12 (чётн.), 5-19 (нечётн.), 19-а,
  • ул. Ленинградская, 1-19 (нечётн.), 2,
  • ул. Тульская, 2, 4, 6, 3-11 (нечётн.),
  • пр-д Ленинградский, 2-12 (чётн.), 3, 5,
  • ул. Физкультурная, 18, 27,
  • пер. Городской, 1-13 (нечётн.), 2-40 (чётн.),
  • ул. Академика Павлова, 55, 57,
  • ул. Пархоменко, 47, 48,
  • ул. Мезенцева, 25,
  • Мясново: 12-й пр-д, 10, 21,
  • ул. Кабакова, 80-90 (чётн.), 23,
  • 13-й пр-д, 5-21 (нечётн.), 10-22 (чётн.),
  • ул. Тихмянова, 21,
  • ул. Полюсная, 21, 23,
  • пос. Октябрьский: 8-й пр-д, 76-98 (чётн.), 67-89 (нечётн.),
  • 10-й пр-д, 102, 104, 117, 119, 121, 123,
  • 12-й пр-д, 61,
  • 19-й пр-д, 4-14 (чётн.), 20, 3-19 (нечётн.), 23,
  • 20-й пр-д, 2-32 (чётн.), 3-23 (нечётн.),
  • 21-й пр-д, 1-27,
  • 22-й пр-д, 28,
  • 25-й пр-д, 14-28 (чётн.), 17-49 (нечётн.),
  • 31-й пр-д, 2-48 (чётн.),
  • ул. Капитана Громова, 19, 21, 25,
  • пос. Рудаково: ул. Л. Толстого, 1-11,
  • ул. Октябрьская, 1-18,
  • пос. Косая Гора: ул. Прогресс, 39-57 (нечётн.), 38-70 (чётн.),
  • ул. Школьная, 1-12,
  • ул. Шмидта, 3-11 (нечётн.), 2, 6.
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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 21:53 +2
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