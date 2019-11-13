В Чернском районе водитель сбил пешехода и скрылся

Фото УГИБДД УМВД России по Тульской области

Днем 12 ноября на 285-м км автодороги М-2 «Крым» (Чернь) произошло ДТП. По поступившей в ГИБДД информации, неизвестный водитель на неустановленном автомобиле сбил 78-летнего пенсионера и скрылся.

В момент наезда мужчина пересекал проезжую часть по пешеходному переходу. Пострадавшего госпитализировали.

«Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции, в ходе проведения розыскных мероприятий в этот же день был установлен и задержан водитель автомобиля Opel Astra, мужчина 1974 года рождения», — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.

Уважаемые водители, если вы стали участником ДТП: ни в коем случае не покидайте место происшествия, включите световую аварийную сигнализацию, выставьте знак аварийной остановки, не перемещайте никаких предметов на месте ДТП, ожидайте прибытия сотрудников Госавтоинспекции.

Тульская Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии со ст. 264 УК РФ, водителю скрывшемуся с места ДТП, в результате которого был причинен тяжкий вред здоровью потерпевших, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, в случае смерти человека — от двух до семи лет, если погибли двое и более лиц — от четырех до девяти лет.

Также, в соответствии с ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ, оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.