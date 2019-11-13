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В Туле при пожаре погиб 93-летний пенсионер
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

В Туле при пожаре погиб 93-летний пенсионер

Из-за ремонта в доме мужчина спал в гараже.

Утром 13 ноября на ул. Шевченко в поселке Косая Гора загорелся гараж-пристройка к дому. По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера «Единой службы спасения 112» в 09.30, а первый из двух направленных расчетов прибыл на место через 10 минут. Еще три минуты ушло на ликвидацию открытого горения.
 
«Имеется пострадавший. В результате происшествия обгорели постельные принадлежности, закоптились стены и потолок по всей площади», — сообщили Myslo в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области.
 
Как стало известно Myslo, при пожаре погиб 93-летний мужчина. По словам родственников, в доме сейчас идет капитальный ремонт и на это время пенсионер по собственной воле поселился в гараже.
 
«У него там стояла раскладушка. В продуктах нужды никакой не было — я ему все привозил. Отец включал плитку, несмотря на то, что у него был масляный радиатор. Я ему несколько раз предлагал на время ремонта жить в квартире, но он отказывался — говорил, что хочет быть в своем доме», — поделился с корреспондентом Myslo сын погибшего.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:10 0
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