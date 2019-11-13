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В Туле обсудят оздоровление реки Оки
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле обсудят оздоровление реки Оки

Туляков приглашают принять участие в экологическом форуме.

22 ноября в творческом индустриальном кластере «Октава» пройдет Первый межрегиональный форум рационального природопользования «Ока — путь к оздоровлению».

Форум призван дать экспертную оценку факторам, влияющим на состояние р. Ока, выработать согласованную позицию регионов по плану действий для оздоровления реки.

Ока — крупнейший приток Волги, протяженностью почти 1500 км, протекает по территории 7 регионов: Орловской, Тульской, Калужской, Московской, Рязанской, Владимирской и Нижегородской областей. Ока — важнейшая экологическая система, поставляющая ресурсы для водопользования и водоотведения, недропользования, туризма и рекреации. В течение многолетнего периода ухудшается качество воды в Оке, наблюдается маловодность, оскудение водных биологических ресурсов.

В рамках мероприятия планируется проведение тематических секций: добыча полезных ископаемых в русле р. Оки и влияние добычных работ на водохозяйственную обстановку; негативное влияние сбросов загрязненных и неочищенных сточных вод на р. Оке; исследование современного состояния р. Оки и развитие сети мониторинга; туристско-рекреационный потенциал р. Оки.

Принятая на форуме резолюция будет рассмотрена в ходе заседания бассейнового совета Окского и Днепровского бассейновых округов Федерального агентства водных ресурсов.

Зарегистрироваться для участия в форуме вы можете здесь.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:37 +5
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