Более 500 жителей Тульской области не поверили газовые счетчики

Теперь они будут оплачивать «голубое топливо» по повышенным тарифам.

Из 252 тысяч абонентов Тульской области, использующих отопительное газовое оборудование, своевременно не провели поверку приборов учета газа 511 жителей.

Теперь начисление платы за потребленный газ таким абонентам будет производиться по нормативам – суммы, отражаемые в платежках, вырастут. После поверки прибора перерасчёт производиться не будет. Газовики напоминают: всем абонентам, у которых истекают сроки поверки газовых счетчиков, заранее рассылаются уведомления.

Пройти поверку можно, обратившись в организацию, с которой у жителя заключен договор о техобслуживании. Специалисты демонтируют прибор учёта и предоставят его в органы Росстандарта для поверки. Кроме того, возможно провести поверку на дому, без снятия счётчика, либо заменить его на новый.

Подробности можно узнать на официальном сайте ООО «Газпром межрегионгаз Тула» и по телефонам, указанным на ежемесячных квитанциях за газ.