Житель Алексина напал с ножом на женщину и пытался отнять у нее деньги

На пульт дежурного вневедомственной охраны по городу Алексину поступил сигнал о том, что неизвестный мужчина с ножом угрожает расправой женщине. 41-летний местный житель пытался отнять у неё деньги.

На место происшествия незамедлительно прибыл экипаж группы задержания вневедомственной охраны.

Росгвардейцы пресекли противоправные действия и задержали злоумышленника и передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области.