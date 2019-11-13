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Житель Алексина напал с ножом на женщину и пытался отнять у нее деньги

Житель Алексина напал с ножом на женщину и пытался отнять у нее деньги

Тульские росгвардейцы задержали напавшего на женщину мужчину.

На пульт дежурного вневедомственной охраны по городу Алексину поступил сигнал о том, что неизвестный мужчина с ножом угрожает расправой женщине. 41-летний местный житель пытался отнять у неё деньги. 
 
На место происшествия незамедлительно прибыл экипаж группы задержания вневедомственной охраны. 
 
Росгвардейцы пресекли противоправные действия и задержали злоумышленника и передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области.
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 20:24 +1
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