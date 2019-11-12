В Тульской области опекунов инвалидов с детства освободят от транспортного налога

Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Губернатор Алексей Дюмин подписал закон Тульской области «О внесении изменений в статьи 5 и 8 Закона Тульской области «О транспортном налоге».

Закон освобождает опекунов инвалидов с детства, признанных судом недееспособными, от уплаты транспортного налога на легковой автомобиль, мощность которого не превышает 200 л. с.

Согласно данным на 1 августа этого года под действие закона попадут опекуны 966 инвалидов.

Закон вступает в силу с 1 января 2020 года. Действие налоговой льготы будет распространено на правоотношения, возникшие с 1 января текущего года.

Исключается обязанность налогоплательщика, имеющего право на налоговую льготу, предоставлять подтверждающие документы в налоговую инспекцию.

Кроме того, закон уточняет действие ставки налога для несамоходных (буксируемых) судов. В новой редакции налогом облагается каждая регистровая тонна либо единица валовой вместимости в случае, если она определена без указания размерности.