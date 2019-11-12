В Пролетарском округе Тулы в квартире нашли «наркооптовку»

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области

В Туле сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области установили 28-летнего подозреваемого в наркопреступлении. По предварительным данным, мужчина был розничным и оптовым закладчиком наркотических средств и психотропных веществ интернет-магазина.

«Предположительно, в съемной квартире в Пролетарском округе мужчина хранил как приготовленные для сбыта в виде «закладок», так и нерасфасованные наркотики — мефедрон, амфетамин, гашиш, МДМА, каннабис – общей массой около 800 г, а также предназначенные для упаковки и фасовки наркотиков материалы и предметы (изолента, перчатки, весы)».

Все обнаруженные вещества и предметы изъяты. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 228.1 УК РФ.