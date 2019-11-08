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В Тулу на открытие Губернского катка приедут «Иванушки International»
Фото с официальной страницы группы «ВКонтакте». https://vk.com/ivanushkiband

В Тулу на открытие Губернского катка приедут «Иванушки International»

Напомним, в этом году каток открывается на три недели раньше.

15 ноября в Туле на площади Ленина откроется Губернский каток. В этот день туляков и гостей областного центра с 16.00 ждет насыщенная развлекательная программа, дискотека на льду, а хедлайнером вечера станет группа «Иванушки International» — концерт начнется в 20.00.



Напомним, по инициативе губернатора Алексея Дюмина с 2017 года открытый каток с искусственным льдом работает на центральной площади города каждый зимний сезон. Площадка оборудована раздевалками и прокатом коньков. Вход и прокат коньков — бесплатные.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:32 +4
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